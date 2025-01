Prosegue la stagione teatrale al Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 21 gennaio 2025 – La stagione del Teatro Masaccio di San Giovanni si è aperta, con successo il 13 gennaio scorso con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con “Il medico dei maiali”, per la regia di Davide Sacco. Prossimo appuntamento in programma venerdì 24 gennaio con lo spettacolo “Le Volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci che esplora le complessità delle emozioni umane. Protagonisti il grande attore Giorgio Colangeli insieme alle talentuose Federica Ambrato e Manuela Mandracchia. Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della “cosa pubblica”. Uno spettacolo sulla corruzione e la corruttibilità, sul concetto di concedere a sé stessi “un’impercettibile eccezione”, perché come scrive Sciascia in Todo modo: «i grandi guadagni fanno scomparire i grani principi e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi».