Prosegue a San Giovanni il “Masaccio d’Essai”

Arezzo, 19 agosto 2025 – Prosegue l’18ª edizione di “Masaccio d’Essai – Esterno Notte 2025” a San Giovanni Valdarno, con la programmazione estiva al Cinema Teatro Masaccio. Gli appuntamenti serali continuano a offrire grandi film, con proiezioni alle 21:30. Il calendario dei prossimi giorni prevede: Venerdì 22 agosto – Il maestro e Margherita di Michael Lockshin Sabato 23 agosto – proiezione speciale (film non comunicato) Domenica 24 agosto – Fino alle montagne di Sophie Deraspe Martedì 26 agosto – film in programma da confermare Venerdì 29 agosto – Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez Sabato 30 e domenica 31 agosto – repliche dello stesso film I biglietti sono disponibili a 6 euro intero e 5 euro ridotto. L’iniziativa continua a valorizzare il cinema d’autore e offre al pubblico l’occasione di vivere serate culturali nel cuore della città.