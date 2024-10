Pronto il vademecum: ecco come funziona

Ancora pochi giorni e per chiamare la "vecchia" guardia medica ci sarà un numero nuovo di zecca. Per contattare quello che ormai ha preso il nome di "servizio di continuità assistenziale" da lunedì si dovrà chiamare il 116117.

In quali face orarie? Nei giorni feriali: dalle 20 alle 8 del giorno successivo; nel fine settimana: dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. La centrale operativa che gestisce le chiamate si trova a Firenze, all’ospedale Palagi, ed è diretta da personale specificatamente formato e da medici. Vi lavorano circa 80 operatori, ventisei per turno, in contatto con i mille medici di continuità assistenziale distribuiti nella regione. Una delle principali innovazioni è il supporto multilingue. Saranno disponibili traduttori in 20 lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, arabo e cinese, il che renderà il servizio accessibile a stranieri e turisti. Inoltre, nessuna problema se per i primi periodi non ci ricorderemo il nuovo numero. Per garantire una transizione senza intoppi, chi dovesse ancora chiamare i vecchi numeri provinciali sarà automaticamente reindirizzato al 116117, evitando così disservizi o incomprensioni. La fase iniziale di implementazione del nuovo numero prevede una continua attenzione per migliorare l’efficacia del sistema.

Gaia Papi