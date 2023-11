Pronti gli allestimenti in San Jacopo per il mercatino

AREZZO

Le piazze si trasformano in palcoscenico di Natale. Così anche in San Jacopo e Risorgimento dove sarà ospitato il tradizionale mercatino con mille idee per i regali. Qui i protagonisti sono i commercianti ambulanti. Il Comune ha già pubblicato la manifestazione di interesse per chi è interessato a partecipare.

Il numero dei banchi resta invariato rispetto allo scorso anno, ma si punta a caratterizzare l’evento nel centro della città puntando sulla qualità dei prodotti in "vetrina". è l’altra faccia della Città del Natale che offre eventi, iniziative e incontri per tutti i gusti e le tasche.

In pista, come ogni anno, anche Confesercenti nel supporto logistico agli ambulanti. Le attrazioni per grandi e piccini accompagneranno i fine settimana. In piazza Risorgimento torna la grande giostra per i bambini e il percorso espositivo sarà curato come sempre nei minimi particolari. L’obiettivo è quello di distribuire appuntamenti ed eventi nell’intero percorso del centro storico creando una sorta di collegamento con la parte alta della città.

Anche in questo caso, tutto è pronto per l’allestimento. Questione di giorni e dalla prossima settimana tutto cambierà volto.