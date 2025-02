Pronti al fine settimana di ciaspolate sulla neve

Dopo le recenti nevicate sono state organizzate nel Parco delle Foreste Casentinesi tutta una serie di ciaspolate che si tengono il sabato e la domenica e sono adatte anche a bambini. Un paio di ore in mezzo alla natura e alla scoperta della foresta. AlterTrek - Idee per l’escursionismo in Casentino ha ideato un nuovissimo tracciato per ciaspolate ultra light. Su un percorso di circa 2,8 km. complessivi, con dislivelli minimi, realizzabile con le ciaspole per una prima esperienza in scioltezza, ma anche dedicato alle famiglie che vogliono ciaspolare anche con i bimbi al seguito. La prenotazione è obbligatoria via email a [email protected] Il costo è di 25 euro e comprende servizio guida ambientale certificata e consigliata dal Parco nazionale, assicurazione rct, noleggio ciaspole e bastoncini e assistenza per calzarle. Per i bimbi anche colazione con thè e biscotti.