Progetto Scire in biblioteca: a settembre corso gratuito su alimentazione e benessere

Arezzo, 29 agosto 2025 – Inizierà il prossimo 20 settembre alle ore 9,15 un corso gratuito aperto a tutti ma con iscrizione obbligatoria, presso la Biblioteca Giovanni Giovannini di Bibbiena del progetto Scire che coinvolge e parte dalle biblioteche e gli archivi della Rete Documentaria Aretina.

Si tratta di Scire “2025/2027" della Rete Documentaria Aretina, che prevede formazione, incontri e dibattiti nelle biblioteche e archivi aretini. Questo è il terzo corso che si svolge nella Biblioteca di Bibbiena.

Le iscrizioni scadono il 10 settembre. La Biblioteca Giovannini fa parte della Rete documentaria Aretina, che comprende 30 enti aretini pubblici e privati, ed è risultata vincitrice di un finanziamento ingente erogato da parte dell’Unione Europea, la Repubblica Italiana e la Regione Toscana.

Per questo i corsi saranno in forma totalmente gratuita per i cittadini. I percorsi formativi sono stati definiti in base alla raccolta dei fabbisogni formativi, effettuata da un’indagine commissionata ad un’azienda esperta in ricerche di mercato e marketing. Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione che si può richiedere direttamente in biblioteca, entro 10 giorni prima dell’inizio.

E’ possibile anche inviare una e-mail completa del modulo compilato e firmato, sempre entro 10 giorni prima dell’inizio del corso. Per informazioni: [email protected] 0575-954108