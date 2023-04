Progetto Podere Rota Area verde in Oltrarno

di Francesco Tozzi

Cambia la convenzione tra Terranuova e San Giovanni per la mitigazione del disagio ambientale. L’intesa tra i due comuni siglata nel 2017 e finalizzata alla realizzazione di interventi a favore dei residenti nella zona della discarica di Podere Rota, è stata modificata per sostituire uno dei lavori programmati con altre due opere. Dopo il diniego del Genio Civile riguardo la pista ciclabile lungo il Borro delle Ville, i due enti hanno concordato di destinare i 66 mila euro originariamente previsti per due nuove misure. 33mila euro verranno stanziati per lo studio idraulico e la messa in sicurezza del Borro delle Ville, con l’installazione di un sistema di allarme acustico-visivo in via della Resistenza. Gli altri 33mila euro serviranno invece per la realizzazione di un’area verde attrezzata nel quartiere Oltrarno. L’accordo prevedeva un totale di 1 milione e mezzo di euro in favore della città del Marzocco, suddivisi in 300mila euro annui. Parte di queste risorse sono già state utilizzate per la realizzazione di due rotatorie all’altezza del Ponte Pertini, la manutenzione straordinaria dei lungarni, la messa in sicurezza dei passaggi pedonali di lungarno Risorgimento, la sistemazione della strada del cimitero della Badiola, il primo lotto dei lavori di adeguamento alla scuola del Doccio e per il marciapiede tra lungarno Fratelli Cervi e via Galimberti.

"Abbiamo accolto – ha spiegato Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini – su richiesta del Comune di San Giovanni una proposta di modifica, apportando delle variazioni al cronoprogramma degli interventi non ancora realizzati ed alla sostituzione di uno di questi con due differenti opere, comunque finalizzate alle aree limitrofe agli impianti".

"La collaborazione tra Comuni – ha aggiunto Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni – risulta fondamentale quando si tratta di far fronte a prescrizioni o dinieghi da parte degli enti di controllo del territorio, in particolar modo quando l’obiettivo è realizzare opere destinate a tutti i cittadini". Restano confermati gli interventi di riqualificazione di viale Gramsci e la realizzazione di un giardino attrezzato alla Badiola, con l’aggiudicazione dei lavori entro il 2023. I due enti locali, infine, sempre nell’interesse di ridurre il disagio dei cittadini di entrambi i comuni residenti vicino all’impianto di Podere Rota, hanno deciso congiuntamente di intervenire nella manutenzione della viabilità secondaria bianca che collega il lottizzo "Capriolo", in località Le Ville, con la rotatoria delle Caselle.