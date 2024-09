Progetto di solidarietà. Integrazione e supporto per le famiglie con figli

In Valdarno nasce un progetto di solidarietà e supporto tra famiglie, educazione familiare e integrazione tra scuole e servizi. L’obiettivo è quello di combattere le diseguaglianze sociali. E’ il "Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione" attivo a livello nazionale dal 2011 grazie a un partenariato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Università di Padova e da tempo attuato anche nella Asl Toscana sud est. Nel Valdarno coinvolge gli otto Comuni - capofila del progetto il Comune di Castelfranco Piandiscò - e la Zona Distretto Valdarno. Partecipano con un ruolo di sostegno e di supporto per le famiglie destinatarie del progetto, coppie con o senza figli o persone singole che possono offrire un aiuto nella vita quotidiana. Il programma vede una collaborazione tra l’azienda sanitaria e i servizi sociali dei Comuni e in questo momento è suddiviso in 3 fasi, ognuna delle quali prevede l’affiancamento a 10 famiglie, con l’obiettivo di 30 nuclei familiari seguiti entro il 2026. Da maggio è stata, inoltre, costituita una equipe di supporto dedicata al progetto P.i.p.p.i e composta da una psicologa, una assistente sociale e una educatrice. "Il valore della comunità è la colonna portante di questo progetto – sottolinea la direttrice della Zona Distretto Valdarno, Stefania Magi – e la vicinanza solidale può concretizzarsi, ad esempio, nell’accompagnare i bambinia praticare uno sport o condividere momenti di quotidianità con la famiglia per aiutarli nella costruzione di legami e relazioni". Si tratta di un progetto di supporto alle famiglie", ha aggiunto la presidente della Conferenza dei Sindaci Vadi.