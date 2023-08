Progetti ricreativi per i giovani Soldi per le associazioni

C’è tempo fino al 14 settembre per partecipare all’avviso pubblico, indetto dal Comune, "Concessione di contributi per attività ricreative e sportive destinate ai giovani anno 2023". Obiettivo: promuovere la realizzazione di progetti legati alla creatività in ambito ricreativo, sportivo, artistico, culturale, educativo e formativo, che abbiano come protagonisti e destinatari adolescenti e giovani prevedendo, per le associazioni del territorio che intendono realizzarli, un budget di 45mila euro.