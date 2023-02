Processo Coingas, Ghinelli e Macrì assolti per abuso d’ufficio. Sindaco condannato a 3 mesi per favoreggiamento

Processo Coingas

Arezzo, 28 febbraio 2023 – Quattro condanne e sette assoluzioni: si chiude così la corsa almeno nel primo grado del processo Coingas. Il sindaco Alessandro Ghinelli è stato condannato a tre mesi per favoreggiamento ma è stato assolto per abuso d’ufficio.

Quindi è una condanna che non comporta la sospensione dal suo incarico di sindaco, non facendo scattare la morsa della legge Severino.

Assolto non solo per abuso d’ufficio ma da ogni contestazione l’ex presidente di Estra Francesco Macrì.

Condannati invece Pier Ettore Olivetti Rason a tre anni per peculato, Roberto Bardelli e Francesco Amendola ad un anno per corruzione. Per Bardelli gli atti inviati al Prefetto, scatterà la sospensione dal suo incarico di consigliere comunale, in attesa del ricorso e quindi del processo di appello

Questa la decisione presa dalla corte presieduta dal giudice Filippo Ruggiero, con a latere Isa Salerno e Giorgio Margheri.

Assolti anche il commercialista Marco Cocci, la ex contabile Mara Cacioli, il presidente di Coingas Franco Scortecci, l'avvocato Stefano Pasquini, l'assessore Alberto Merelli, lil presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi.

Il sindaco Alessandro Ghinelli era presente in aula, come lo è stato durante tutte le udienze del procedimento. Assente invece Francesco Macrì, per un problema di salute. In aula anche Mara Cacioli, l'assessore Alberto Merelli, Scortecci, Cacioli, Pasquini e Bardelli.

Il presidente della corte ha annunciato già al momento del ritiro in camera di consiglio che si sarebbe trattato di una pausa di pochi minuti. E così è andata, quasi immediato il rientro in aula per l’annuncio della sentenza.