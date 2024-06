"Priorità agli anziani". Vagnoli, caccia al bis

Filippo Vagnoli, 32 anni, cerca il bis con la lista civica Obiettivo Comune, la stessa che lo ha sostenuto cinque anni fa.

Cosa significa correre per il bis? "Per me è molto importante, lo sento come un servizio, un mandato di importanza sociale e civile enorme; un onore amministrare il territorio che amo e dove sono nato. Avere di nuovo la fiducia dei cittadini sarebbe qualcosa di grande anche perché ci consentirebbe di concludere la strada intrapresa con serietà, determinazione e coraggio. L’entusiasmo è lo stesso della prima volta: abbiamo tantissimi progetti di valore per migliorare ancora la vita dei cittadini puntando su innovazione, sociale, aiuto alle piccole imprese e turismo di qualità".

Cosa farà in più che non è riuscito a concretizzare finora?

"Porteremo avanti progetti per i più fragili come gli anziani non autosufficienti. Abbiamo già messo le basi per attivare nuovi servizi come Rsa e centro diurno".

Questa prima esperienza da sindaco che peso ha?

"Grazie a questa opportunità ho potuto migliorare le mie competenze, ho imparato anche dagli errori. Un’esperienza così forte da sindaco ha un peso specifico enorme anche perchè in questi cinque anni, abbiamo realizzato un numero considerevole di progetti e posto le basi per altri percorsi nuovi. Abbiamo maturato l’esperienza giusta e la competenza per andare avanti con sicurezza nella realizzazione di progettualità innovative nate dall’ascolto continuo della cittadinanza che ha camminato insieme a noi".

Sonia Fardelli