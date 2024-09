Nel nome della madre Grace: il principe Alberto di Monaco in Toscana, la visita in luoghi simbolo

Chiusi della Verna, 14 settembre 2024 – Il principe Alberto II di Monaco ha visitato il Santuario della Verna, nell'Aretino. E’ arrivato intorno alle 15,30. Una visita strettamente privata che apre la due giorni aretina del viaggio in Italia del sovrano e che lui stesso ha voluto avesse inizio nei luoghi amati dalla madre, la principessa Grace.

Fu proprio lei a Chiusi della Verna, come raccontano le cronache, a visitare questo luogo sacro nel 1968 insieme alla figlia Caroline, allora undicenne, al termine del campeggio estivo nel Casentino. La visita del principe si inserisce anche nell'anno in cui ricorrono le celebrazioni per gli 800 anni delle stimmate ricevute da San Francesco.

E' stato accolto dal padre guardiano Fra Guido Fineschi e da tutte le autorita' locali. "Per noi oggi e' un'emozione grande perché siamo a ridosso delle stimmate e c'è già un'emozione per questo - ha detto il religioso - ogni pellegrino, in qualche modo come direbbe San Francesco, è figlio del Grande Re. Siamo quindi molto lieti di accogliere Alberto II di Monaco.

Gli faremo visitare la Cappella delle Stimmate e poi lo porteremo nel refettorio, dove ci sono le foto della Principessa Grace". Nell'incontro il principe ha lanciato un messaggio sul tema dell'ambiente. Successivamente, la visita in terra aretina prosegue domenica 15 settembre, quando il sovrano visiterà il borgo di Rondine Cittadella della Pace.

Il Principato di Monaco è tra i sostenitori della campagna Leaders for Peace. Il principe in questa occasione incontrerà i giovani di Rondine della World House, futuri leader di pace e gli studenti delle scuole.