Primo Soccorso a Castiglion Fiorentino: Rionali tornano tra i banchi di scuola

Una giornata per imparare le manovre di primo soccorso, quelle di rianimazione con defibrillatore da effettuare prima dell’arrivo dei soccorsi. Sui banchi, come studenti, ieri mattina erano seduti alcuni rionali dei tre rioni di Castiglion Fiorentino per una mattinata di formazione sul massaggio cardiaco e, dove presente, anche il defibrillatore. Prima per una parte teorica e poi una vera e propria simulazione sul manico per gli oltre trenta rionali che hanno partecipato all’iniziativa. "Un progetto molto importante perché nei rioni si svolge la vita sociale e aggregativa del paese" - spiega l’assessore Franceschini che ha organizzato l’iniziativa insieme all’ordine degli infermieri e al centro di formazione Etrusco - "anche perchè il prossimo 29 settembre i tre rioni si sfideranno nel "Palio del Cuore", una competizione dove i colori che vinceranno saranno quelli di chi sa effettuare meglio le manovre salvavita".

Un torneo per la vita.