Primo DE&I Day -Due giornate contro le discriminazioni

Arezzo, 21 ottobre 2024 – L'Università di Siena ospiterà, presso l'aula magna del Rettorato, il primo "DE&I Day" organizzato dall’Azienda USL Toscana Sud Est, intitolato "Un anno di noi. Valori e strategia: Diversità, Equità e Inclusione".

L'evento, che si terrà il 23 e 24 ottobre, sarà l'occasione per illustrare il percorso intrapreso dall’Azienda sanitaria Toscana Sud Est negli ultimi anni, in coincidenza con il primo anniversario del Piano per l’Uguaglianza di Genere (GEP - Gender Equality Plan). Durante le due giornate, sono in programma dibattiti, tavole rotonde e un corso di formazione per promuovere l'impegno dell'Azienda nel garantire pari opportunità di genere, prevenire le discriminazioni e valorizzare i talenti delle persone.

L'evento celebra anche i 15 anni dalla creazione di Codice Rosa, iniziativa nata nel 2009 grazie alla collaborazione tra l'Asl 9 e la Procura della Repubblica di Grosseto. Il 23 ottobre, a partire dalle ore 8.30, i team dell'Asl Toscana Sud Est, sotto la guida di Vittoria Doretti, presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) aziendale e Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), manager e responsabile Rete regionale Codice Rosa, presenteranno il percorso del Piano per l’Uguaglianza di Genere e i risultati ottenuti nell'ultimo anno, con particolare attenzione alla nuova figura del Diversity, Equity & Inclusion Manager (DE&I), incaricato di coordinare le iniziative per garantire pari opportunità e prevenire ogni forma di discriminazione.

Durante la mattina ci sarà la Lectio magistralis "La lingua batte dove la discriminazione duole" del professor Giuseppe Patota, presentato dalla presidente del CUG dell’Università di Siena Sonia Boldrini. Durante l’evento, interverranno anche altre relatrici e altri relatori dell’Università di Siena, oltre a rappresentanti di istituzioni locali, regionali e nazionali.

La giornata inizierà con i saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla salute; Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est; Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena; Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice di "La Toscana delle donne".

“Questa due giorni - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - vuole restituire il senso e il racconto del grande lavoro di squadra che ha portato l’Asl Toscana Sud Est a concludere l’audit di certificazione del sistema di gestione per la parità di genere, un traguardo importante di cui andiamo molti fieri.

Continueremo il nostro lavoro, con lo stesso impegno e la stessa energia che ci hanno portati fin qua, per rafforzare le politiche contro ogni violenza di genere e a promuovere l’inclusione e la pari opportunità aziendale”. “Con questa iniziativa racconteremo un viaggio entusiasmante, con due anniversari significativi: il primo anno del Piano per l’Uguaglianza di Genere e i quindici anni del Codice Rosa” - afferma il direttore dell’Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso.

“La lotta contro ogni discriminazione è nel DNA della nostra Azienda, perché crediamo che solo in un ambiente accogliente ogni lavoratore possa sentirsi libero di poter esprimere al massimo il proprio potenziale. Solo cosi cittadine e cittadini possono ricevere il migliore servizio sanitario possibile”. “Saranno due giornate ricche e intense che coinvolgeranno tutta la Asl Toscana Sud Est.

Racconteremo il lungo cammino che ci ha portato a essere un’azienda all’avanguardia per la lotta alle discriminazioni e nella promozione dell’inclusione e della parità di genere” - dichiara Vittoria Doretti, direttrice Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute, presidente Comitato Unico Garanzia e DE&I manager dell’Asl Tse e responsabile Rete Regionale Codice Rosa della Regione Toscana.

“Dare valore alle differenze e creare un ambiente di lavoro aperto alla diversità non è solo uno slogan, ma un traguardo concreto a cui tendiamo con convinzione. Il mio ringraziamento speciale va a tutta la squadra della Asl Tse e all’Università di Siena, in particolare al CUG UniSi, per collaborazione e il supporto per la realizzazione di questo evento, e non solo”.

“Un evento patrocinato da La Toscana delle Donne, al fianco di professioniste e professionisti – ha detto la capo di Gabinetto e ideatrice de La Toscana delle Donne, Cristina Manetti – che non solo celebra un risultato raggiunto di cui siamo profondamente orgogliosi grazie alla forte sinergia che si è formata con l’Asl Toscana Sud Est riguardo alle politiche sulla parità di genere e sulla loro applicazione, ma che celebra anche i quindici anni del Codice Rosa, nato nel 2009 grazie alla collaborazione tra l'Asl 9 e la Procura della Repubblica di Grosseto.

Un anniversario che ci sta particolarmente a cuore, che celebra un’eccellenza toscana divenuta patrimonio di tutto il Paese e testimonia l’attenzione che la Toscana, facendosi spesso capofila, ha sempre avuto verso queste tematiche”.

IL PROGRAMMA DEL DE&I DAY

Nel fitto programma della due giorni organizzata dall’Azienda USL Toscana Sud Est segnaliamo, il 23 ottobre alle ore 10.00, l’incontro "1° DE&I Day ASL TSE: Un anno di Noi. Valori e strategia: Diversità, Equità e Inclusione”, a cui partecipano il dottor Antonio D'Urso, Direttore generale Asl Tse e la dottoressa Vittoria Doretti, Direttrice Area Dipartimentale promozione ed etica della salute, presidente Comitato unico garanzia e DE&I manager – Asl Tse, responsabile Rete regionale Codice Rosa - Regione Toscana.

La giornata è aperta alla cittadinanza, con l’intento di sensibilizzare e coinvolgere la comunità in un percorso condiviso verso una società più giusta e inclusiva. Il 24 ottobre, dalle ore 8.30 alle 11.00, si terrà un corso di formazione, organizzato dai CUG dell’Asl Toscana Sud Est e dell’Università di Siena, rivolto a operatrici e operatori sanitari e al personale universitario.

Seguiranno due tavole rotonde e un dibattito, per concludere con la presentazione, alle ore 13:30, della "Carta dei valori condivisi DE&I - CUG Asl Tse e CUG UniSi".