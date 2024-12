Prima Montevarchi. “Il 2024 è stato l'anno dei cantieri”

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Il movimento Prima Montevarchi ha tracciato un bilancio dell'anno che si sta per chiudere per l'amministrazione guidata da Silvia Chiassai Martini, ricordando che l'ultimo consiglio comunale ha provato un bilancio di previsione che ammonta a 57 milioni di euro "pieno di operatività per il prossimo triennio". Nel parlamentino precedente, come ha sottolineato il gruppo di maggioranza, era stato invece approvato il piano strutturale operativo che disegna la Montevarchi del futuro. "Un anno fa annunciammo il 2024 come l'anno dei tanti cantieri e così è stato - ha spiegato PM - Alcuni completati, altri termineranno nel 2025/2026. Tutti cantieri di opere destinate a creare nuovi servizi o migliorare l'esistente". Il movimento ha quindi ricordato il completamento delle opere di allargamento e dei parcheggi di Levane alta, il nuovo ponte La Familiare al sottopasso del Pestello, i giardini di piazza Cesare Battisti, mentre sono in costruzione o completamento le nuove mense delle scuole del Giglio e di Levane, l'ampliamento dell'asilo nido La Farfalla, la nuova scuola 0-6 di Levanella, la nuova passerella pedonale sulla Ferrovia, la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, la pista ciclistica e area sportiva a Levanella, il primo lotto della ciclovia dell'Arno.

"Finanziata poi la ristrutturazione dei cimiteri e iniziato l'iter operativo per realizzare il raccordo tra il ponte Leonardo e via Piave - ha aggiunto Prima Montevarchi - Questo solo sul piano delle opere, mentre continua il lavoro per affinare tributi e incentivi; ad esempio è stato approvato il nuovo regolamento Tari con l'inserimento, dal 2025, di ecopunti ed ecoscambio di beni durevoli che andranno a garantire ai cittadini più virtuosi la riduzione del 20% o del 30% della parte variabile della tariffa. Questo - ha concluso il gruppo di maggioranza - ci porta, anche quest'anno, ad apprezzare il lavoro di buona amministrazione della città portato avanti dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dalla Vicesindaco Cristina Bucciarelli, e dagli assessori Sandra Nocentini. , Angiolino Piomboni e Lorenzo Allegrucci e da tutti i consiglieri di maggioranza Un plauso anche ai dipendenti del Comune che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di tutto ciò".