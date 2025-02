Prevenire gli incidenti domestici, in Casentino l’incontro aperto alla cittadinanza

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Un focus sulla prevenzione domestica, partendo dai rischi più comuni che possono nascondersi in casa per poi fornire consigli e informazioni utili su come evitare incidenti in ambienti domestici.

È l’obiettivo dell’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà oggi pomeriggio alle 16 (presso la Bocciofila di Bibbiena) e promosso dal Comitato di partecipazione e dalla Zona Distretto del Casentino.

L’incontro sarà tenuto dall’infermiera di Cure Primarie zona Alta Val D'Elsa, Lucia La Rosa e offrirà spunti di riflessione, ma anche una guida pratica per aumentare la sicurezza domestica per proteggere tutti i membri della famiglia, soprattutto i più vulnerabili come bambini e bambine e persone anziane.

«Gli incidenti domestici sono più frequenti di quanto si possa immaginare e possono avere conseguenze gravi - sottolinea l’infermiera La Rosa - Cadute, ustioni, intossicazioni, soffocamento e incidenti elettrici sono solo alcuni esempi dei pericoli che possono verificarsi tra le mura domestiche.

Le statistiche dimostrano che molti di questi incidenti potrebbero essere evitati con semplici precauzioni. I bambini e le bambine, ad esempio, amano esplorare, ma non sono consapevoli dei rischi. Le persone anziane, invece, possono essere più soggette a cadute a causa di problemi di mobilità o equilibrio.

Per questo motivo la prevenzione non è solo una questione di prudenza, ma un vero e proprio atto d'amore verso i nostri cari». «Questo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza conferma la preziosa collaborazione con il Comitato di partecipazione anche per tema della prevenzione – evidenzia la direttrice di Zona Distretto del Casentino, Marzia Sandroni – Gli incidenti domestici secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono tra le prime cause di morte per i bambini e di accesso in pronto soccorso per tutte le fasce di età e, dati ISTAT, sono aumentati del 15% tra il 2022 e il 2023.

La casa è il luogo dove le persone si sentono più al sicuro, ed è una responsabilità anche del sistema sanitario oltre che prevenire le malattie, prevenire gli infortuni per far in modo che la casa, con un po’ di attenzione, sia sicura davvero».