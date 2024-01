Presto le due nuove sali polivalenti. Santa Firmina e Vitiano: ok ai progetti L'amministrazione comunale di Arezzo sta realizzando due nuove sale polivalenti a Santa Firmina e Vitiano per le attività dei Cas. Il Comune contribuirà con 170mila euro, 90mila per la prima e 80mila per la seconda. Un'attenzione prioritaria alle frazioni per la manutenzione, il recupero e l'adeguamento degli spazi.