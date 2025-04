Il presidente Mattarella a Rondine per l’inaugurazione di 'Youtopic Fest'

Arezzo, 15 aprile 2025 – Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad aprire 'Youtopic Fest', il festival internazionale sul conflitto di Rondine realizzato anche con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Toscana. L’evento è in programma dal 6 all'8 giugno alla Cittadella della Pace (Arezzo).

Il capo dello Stato "ha accolto il nostro invito, mantenendo l'impegno dato ai giovani di Rondine che ospitò al Quirinale nel 2018: sarà proprio lui a inaugurare l'evento venerdì 6 giugno, al termine della marcia 'In cammino per la pace' da Arezzo a Rondine, che darà il via ai tre giorni disarmanti di YouTopic", evento che, tradizionalmente, raccoglie circa 5.000 adesioni", dicono i giovani di Rondine. E ancora: "La visita di Mattarella e le sue parole si innesteranno soprattutto su due tragedie quotidiane che reclamano soluzione urgente: la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Vissuti dolorosi che Rondine vive ogni giorno con i giovani dei Paesi colpiti, che ostinatamente tessono le relazioni che anticipano quel futuro di cui, speriamo, diventino i primi protagonisti". Il presidente "sarà qui soprattutto per loro, i giovani della 'World House' di Rondine: israeliani e palestinesi, russi e ucraini, e tanti altri appartenenti a popoli travolti dalla distruzione di guerre dimenticate", prosegue la nota. Secondo la filosofia e il metodo Rondine, "il futuro si costruisce insieme. Da qui il titolo dell'edizione 2025 del festival, 'L'ImmaginAzione'. Perché "immaginare non è fantasticare, ma sognare come preludio al progettare il cambiamento", afferma il presidente e fondatore della Cittadella della Pace, Franco Vaccari.

"È frutto e alimento di ogni relazione: il noi orientato al futuro. E allora, come far avanzare i sogni che cambiano il mondo e cacciano gli incubi? Immaginare insieme, facendoci vicini a chi soffre, a chi è impaurito e disorientato, è condividere un po' di quello che ciascuno di noi è e può. È avere fiducia nel futuro nonostante la nebbia fitta del presente. Immaginare insieme è prendere una direzione, rischiare, avanzare, e poi progettare. Perché, "c'è sempre un'altra possibilità. E quella possibilità si può alimentare solo nella concretezza delle relazioni". La visita di Mattarella, dunque, "darà un'impronta speciale all'intera tre giorni del festival, che rimarrà scolpita nella storia di Rondine".