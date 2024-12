Presepi protagonisti del Natale: mostre e tradizioni in Toscana

Viventi, meccanici, casalinghi, i presepi sono i grandi protagonisti delle feste. Ogni chiesa ne ha uno, tra i più suggestivi quello gigante del Duomo, il presepe meccanico della Badia e i due della Pieve. Alla Basilica di San Francesco, affacciandosi all’ingresso si può ammirare il presepe di Assisi: statue giganti somiglianti all’affresco di Giotto con i Magi, San Giuseppe e al centro della scena Maria e il bambino in fasce. Menzione speciale in provincia per lo storico presepe del Borro meta di tantissime gite fuori porta e amato dai bambini di ogni età.

E’ aperta la mostra "Quella notte a Betlemme" a cura della Proloco e dell’Associazione "Amici del presepe" di Montevarchi con la direzione artistica di Romano Dini nella sede Proloco di via Roma a Montevarchi. Presepi dal Mondo XXI rassegna nella Cappella dei Pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni sarà visitabile fino al 6 gennaio. Montemignaio si prepara ad accogliere il Natale con la prima edizione di "Presepi in mostra 2024", un tour tra oltre 50 presepi sparsi nelle frazioni del paese.

Tra i presepi visitabili o quello a grandezza naturale di Casodi, con una stalla ricostruita nel centro della frazione e i Re Magi posizionati lungo la strada. Nel Cassero del Castello, invece, si trova un presepe incastonato in una piccola bifora, che incornicia lo sfondo della valle del Casentino, regalando un effetto scenografico di grande impatto. Non mancheranno i presepi storici, come quello di Ottavino, situato vicino alla Chiesa di Sant’Agata e alle mura del Castello, simbolo della passione e della dedizione della comunità di Montemignaio. Imperdibile anche il presepe di Teresa e Tito, una vera istituzione locale, realizzato negli anni su uno spazio di oltre 25 metri quadrati nella taverna della loro casa a Fornello.

A Le Ville di Monterchi torna il 26 e il 29 dicembre il presepe vivente e poi il 1,5 e 6 gennaio alle 17. Presepe vivente anche a Gricignano Sansepolcro il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio alle 17,15. Si rinnova la tradizione del presepe vivente a Castiglion Fiorentino: il presepe anima il centro domenica 22 dicembre oltre che il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Con partenza da piazza San Francesco, si va alla scoperta degli angoli più belli e caratteristici di Castiglion Fiorentino, respirando la magica atmosfera che riporta indietro nel tempo. Sono un centinaio le comparse che danno vita alle scene più caratteristiche di quel periodo: il lavoro di artigiani, pastori, contadini; il palazzo di Erode, l’accampamento, i Magi, la Natività. Ingresso a offerta libera.

Angela Baldi