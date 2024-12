Presepe distrutto. Caccia ai colpevoli

Si cercano i colpevoli dell’atto vandalico che ha distrutto parzialmente distrutto il presepe prima ancora che gli appuntamenti delle festività abbiano inizio a Sansepolcro. È successo nella notte fra sabato e domenica, dove ignoti se la sono presa con una parte degli allestimenti esterni della quinta Mostra di Arte Presepiale-Città di Sansepolcro, con la raffigurazione appena allestita dalla Proloco di Gricignano, che collabora oramai da anni con l’associazione organizzatrice dell’evento, l’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, in prima fila dal 2019 (con la sola parentesi del 2020 causa Covid) per regalare alla città un’interessante attrattiva in più nel centro storico. Purtroppo, una parte di quanto i volontari di Gricignano avevano con passione preparato è andata distrutta e gli autori della bravata.