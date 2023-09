Presentato lo spazio online per la formazione

Uno spazio online per condividere informazioni, buone pratiche tra scuola e territorio valorizzando l’operato di tutti gli attori che fanno parte del variegato mondo della formazione.

E’ stata presentata nella Sala della Filanda di Montevarchi www.czivaldarno.it, la nuova piattaforma della Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione rivolta a insegnanti, alunni e famiglie. Rappresenta il traguardo tangibile di un percorso iniziato anni fa con l’obiettivo di digitalizzare e raccogliere le attività sviluppate. Il sito è diviso in sezioni, un’area dedicata agli addetti ai lavori e un’altra pubblica per comunicare iniziative, progetti e azioni del piano zonale dell’educazione e gli interventi della Conferenza stessa.

La presidente dell’organismo di vallata Sandra Nocentini ha sottolineato come il portale risponda in concreto alle esigenze del territorio mettendo in rete quanto fatto ogni giorno. "Dal 2010 Montevarchi è Comune capofila e siamo i referenti del lavoro per conto di 8 municipi, 10 comprensivi, 3 istituti superiori, con una popolazione studentesca complessiva di oltre 11 mila ragazzi che rappresentano il nostro patrimonio più importante".