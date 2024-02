"Prescrivete per reali necessità"

"In alcuni settori l’Asl Toscana Sud Est supera la media regionale nel rispetto dei tempi di attesa ma in altri l’azienda è inferiore e questo è spesso dovuto ad un aumento del numero delle richieste – dichiara la direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud Est Assunta De Luca – per dare una migliore risposta ai residenti della provincia, l’Asl Tse sta mettendo a disposizione degli utenti una maggiore offerta sia per le prestazioni diagnostiche che per le visite, a fronte di una domanda che negli ultimi anni è ulteriormente incrementata".

"Per fornire prestazioni di qualità è anche necessario intervenire facendo leva sull’appropriatezza prescrittiva - prosegue De Luca - da qui la messa a punto di un piano per promuovere proprio l’appropriatezza prescrittiva allo scopo di far sì che le risorse, messe a disposizione del Ssr, siano effettivamente utilizzate per richieste adeguate ad una reale necessità".

"È bene precisare, inoltre, che i tempi di attesa nella stessa fascia di prorità per una uguale prestazione possono differire fra un ospedale e l’altro: l’unico modo per ovviare è accettare di spostarsi per sottoporsi ad una visita o una prestazione diagnostica. Se si desidera riceverla vicino casa purtroppo i tempi, in alcuni casi, possono allungarsi", conclude De Luca.