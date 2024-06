Preparatore atletico Nazionale

Non era il debutto in assoluto in azzurro, ma la prima in una competizione internazionale come Euro 2024 non è cosa che accade tutti i giorni, o per meglio dire ogni stagione. Dall’azzurro dell’Empoli, a quello del Napoli, a quello della Nazionale. Tre passaggi accomunati dal colore quelli di Francesco Sinatti, il preparatore atletico aretino, il "prof dei muscoli" della Nazionale che Luciano Spalletti dopo averne apprezzato le doti a Napoli ha voluto inserire nel proprio staff tecnico quando la Figc lo ha chiamato a prendere l’eredità di Roberto Mancini volato in Arabia. Ieri il debutto contro l’Albania, oggi già al lavoro per lo scarico di chi ha giocato dal primo minuto e preparare tutti gli altri componenti della rosa alla prossima sfida del girone eliminatorio. Per gli azzurri ilcalendario propone giovedì 20 alle ore 21 la sfida contro la Spagna quindi lunedì 24 la partita contro la Croazia. Due impegni fondamentali per proseguire l’avventura europea.