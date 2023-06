Prende a martellate la moglie: condannato a 6 anni per tentato omicidio

Arezzo, 1 giugno 2023 – Sei anni di carcere per tentato omicidio: è questa la sentenza pronunciata dal giudice Giulia Soldini per Enrico Capasso, il marito che a dicembre dello scorso anno prese a martellate la moglie Cinzia Nicolò in un appartamento di Pozzo nel Comune di Foiano della Chiana.

Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 8 anni di reclusione per l'operaio di 53 anni. La donna, dopo i colpi era rimasta in osservazione all’ospedale delle Scotte di Siena con 30 giorni di prognosi. La signora non aveva mai perso conoscenza: ha avuto qualche momento di confusione, ha perso per qualche istante la vista.

Ma le lesioni craniche, per fortuna, risultano meno gravi di quello che poteva sembrare all’inizio quando la donna ha perso molto sangue e lamentava forti dolori e giramenti di testa. Ci è mancato poco perché diventasse l’ennesima morte di una donna per mano del suo compagno di vita.