"Premio Smart city ai ragazzi migliori"

Innovazione continua, investire e lavorare in gruppo per un obiettivo comune. E’ su queste linee strategiche che negli anni Estra è riuscita ad affermarsi come una delle realtà più dinamiche nel settore dell’energia. "Sempre riuscendo a tutelare e mantenere l’identità territoriale e le peculiarità di ogni azienda del gruppo.

Ecco perché da anni abbiamo scelto di essere sempre presenti e contribuire a iniziative che puntano sui giovani e sulla loro formazione come i “Campionati di Giornalismo” promossi di La Nazione - dice Francesco Macrì, Presidente Estra SpA - che coinvolgono le scuole medie su temi di grande attualità dando modo di sperimentare l’approccio giornalistico all’osservazione della realtà. E proprio per sottolineare la necessità di coinvolgere i giovani nei processi di grande cambiamento della nostra società, abbiamo deciso quest’anno di proporre, come argomento del nostro immancabile premio speciale che verrà assegnato rispettivamente ad Arezzo, Siena e Prato, quello della Smart city all’epoca dell’intelligenza artificiale tra innovazione e sostenibilità. Sarà un’occasione per confrontarsi su come cambiano le città e il nostro modo di abitare ma anche sulla domotica, la mobilità sostenibile, la cyber sicurezza fino alle energie rinnovabili che rappresentano soluzioni digitali e infrastrutture intelligenti a servizio delle persone e delle imprese".

"Considerato che si tratta di una competizione, sempre importante per crescere non solo professionalmente, questa iniziativa rappresenta anche un vero banco di prova per il futuro dice Macrì - Saper discutere, confrontarsi, prendere decisioni comporta delle responsabilità oggi in un Campionato di giornalismo domani nel lavoro e nella vita quotidiana. Un’esperienza di cui far tesoro per gli anni a venire. Grazie a La Nazione con questa iniziativa tanti studenti negli anni si sono confrontati, hanno lavorato in gruppo offrendo continui stimoli per migliorarsi".