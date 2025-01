Premio Sansovino a Elisabetta Belloni: prima uscita dopo le dimissioni

Prima uscita pubblica dopo le dimissioni dai servizi segreti. Stasera Elisabetta Belloni riceverà il premio Premio Sansovino di Bronzo 2025.

Il Comune di Monte San Savino ha scelto di premiare per la terza edizione la sua più illustre concittadina , figura di spicco nel panorama internazionale, già direttrice generale della Farnesina e, fino a qualche giorno fa direttrice generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). Il Premio sarà conferito ufficialmente durante la serata di gala che si terrà dalle 21 in poi al Teatro Verdi di Monte San Savino.

Elisabetta Belloni è ormai residente a Monte San Savino da diversi anni. Quando riesce a passare del tempo in Valdichiana la sua è una quotidianità come quella di tutti. Esce per fare la spesa, per fare qualche passeggiata, incontrare amici e partecipare alla vita cittadina. "È una di noi – dicono a Monte San Savino – è rispettata e apprezzata da tutti, abbiamo un bel legame".

La serata di gala sarà arricchita da un esclusivo concerto del Quartetto Ark Attak, con la partecipazione della solista Rita Cucè. A condurre la serata ci penseranno i giornalisti Barbara Perissi e Claudio Zeni. Durante l’evento, oltre al conferimento del Premio Sansovino di Bronzo, verranno assegnati altri riconoscimenti a cittadini savinesi che si sono distinti in diversi ambiti. Si tratta dei "Premi alla memoria" per l’impegno politico e istituzionale che sraanno assegnati a Giulio Vignoli, Amerigo Milaneschi e Giovan Battista Lombardi.

Premi speciali per dedizione al sociale, alla cultura e all’associazionismo a Caterina Coradeschi (Catia) e alla memoria dell’architetto Luciano Senserini. L’ingresso alla cerimonia è libero e gli organizzatori invitano i concittadini a partecipare.