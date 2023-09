Premio Pieve da Instagram. La rivoluzione di Ciancaglini

di Claudio Roselli

È Giulia Ciancaglini, giornalista professionista, la figura centrale della seconda giornata del Premio Pieve. Dal 2020 fa parte del social team del Gruppo Gedi e si occupa della creazione di contenuti per il profilo Instagram di Repubblica; a lei verrà consegnato alle 15 il premio Tutino Giornalista "per il modo in cui presidia ogni giorno il complesso sistema di relazioni e incroci nel mondo dei media dell’era digitale, assieme a una squadra di primo livello". Consegnerà il premio Gloria Argele´s, vedova di Saverio Tutino, durante l’incontro con Pier Vittorio Buffa e Mario Tedeschini Lalli. In mattinata, alle 10, apertura con lo spazio "I frutti della memoria", un dialogo aperto con istituzioni, organizzazioni, professionisti e artisti che condividono con l’Archivio dei diari progettualità e visioni, rese possibili grazie a collaborazioni stabili e un utilizzo informato dei nuovi strumenti digitali. Per l’occasione, in piazza Plinio Pellegrini, verrà presentata la prima edizione del "Premio Barnaba", un concorso letterario ideato dal Museo Galileo di Firenze e dedicato a racconti autobiografici inediti, con esperienze personali vissute all’interno di un museo. All’incontro interverrà Roberto Ferrari, direttore esecutivo del Museo Galileo, promotore del Premio Barnaba con la collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e il patrocinio dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici e di Icom. C’è poi il Premio Lucia, ossia il concorso annuale dedicato a produzioni podcast e aperto a giovani producer e ai professionisti. Le opere audio vincitrici della terza edizione del Premio Lucia saranno diffuse a ciclo continuo all’Asilo Umberto I da oggi fino a domenica. Alle 16 sarà la volta di "DiMMi", acronimo di Diari Multimediali Migranti, concorso basato sulla raccolta di storie di vita migranti. Si svolge annualmente in Italia per diffondere auto-narrazioni di persone con esperienza o background migratorio, che vivono o che hanno vissuto in Italia.

Parentesi finale alle 20.45, al Campo alla Fiera, con lo spettacolo teatrale "Gloria y Saverio", su testo e regia di Andrea Biagiotti, con Donatella Allegro, musiche composte e eseguite da Daniele Branchini e Paul Pieretto.