Premio Internazionale Guido Day. Concerto Polifonico alla Badia

Vladimiro Vagnetti, direttore artistico del Gruppo Polifonico Francesco Coradini, e l’Associazione Filarmonica Guido Monaco: saranno loro a ricevere il Premio Internazionale Guido Day in occasione della IX edizione della Festa della Musica, premio consegnato a musicisti e organizzatori nazionali e internazionali con particolari meriti in campo musicale. Appuntamento oggi venerdì 21 giugno, giorno in cui Arezzo omaggia il proprio grande concittadino Guido d’Arezzo, alle 19 alla Badia delle Sante Flora e Lucilla per la consegna del premio. A seguire, il concerto del Gruppo Polifonico Francesco Coradini con Oreste Calabria all’organo, Vladimiro Vagnetti nella direzione e fiati storici e il controtenore Leonardo Saracini. Il premio realizzato dallo scultore Alessandro Marrone rappresenta una spirale del Dna che diventa scrittura musicale e linguaggio universale. L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni Culturali dal 2016 grazie a Slavka Taskova-Paoletti, attuale Presidente onorario della Fondazione Guido d’Arezzo, ed è possibile grazie a Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. Il programma del concerto delle 19 prevede l’esecuzione di "O Magnum Mysterium" di Paolo Bivi detto "L’aretino", nato ad Arezzo nel 1511, per proseguire con le sezioni "1537-1542: per l’Italia fino a Venezia" con "Voce Mea" e "Cantate Domino" di Giovanni Croce e "La Bergamasca & La Mantovana" di Gasparo Zanetti,"1543-1554: a Roma e Cortona" con "Alta Trinità Beata" di anonimo, "Sicut Cervus" di Giovanni Pierluigi da Palestrina, "Partite sopra La Monicha" di Girolamo Frescobaldi e "Pulchra Es Amica Mea" di Giovanni Pierluigi da Palestrina e "1554-1564: a Firenze al servizio di Cosimo I" con "Gioite Al Canto Mio" di J. Peri, "Pavana: La Battaglia".