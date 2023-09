Premio Frullani, i riconoscimenti

L’atleta dell’anno di Monte San Savino è Andrea Conti, il teakewooda della NrGym Arezzo vincitore della medaglia di bronzo agli European Games 2023 e cinque volte campione Italiano. Il giovane savinese classe 2002 sarà insignito del premio Augusto Frullani, istituito quest’anno dal comune del Sansovino, in memoria dello storico giocatore savinese di pallone col bracciale, e che regolarmente verrà assegnato agli atleti che hanno portato in alto il nome della cittadina. Con Conti riceveranno il premio, sabato prossimo 30 settembre al teatro Verdi, anche la Sansovino women, la squadra di calcio femminile che l’anno scorso si è laureata campione della fase regionale della Coppa Italia, aggiudicandosi la Coppa Toscana. E poi spazio anche ai campioni del passato. A ricevere l’encomio ci sarà anche Marcello Scali, l’unico savinese che abbia esordito in un campionato di serie A fino ad oggi. Scali, classe ‘43, ha esordito nella lega dei professionisti nel ‘63, in Spal Venezia. Per la squadra del passato la giuria, presieduta dal primo cittadino, ha invece scelto la squadra di pallavolo della scuola Andrea Contucci che nel 1981 vinse il campionato italiano dei giochi della gioventù. "Da quest’anno settembre sarà il mese dello sport e ogni anno daremo un riconoscimento agli atleti che hanno tenuto alto il nome di Monte San Savino" ha spiegato il sindaco, Gianni Bennati.