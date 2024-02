Potenziata la videosorveglianza nei varchi di accesso al paese

CAPOLONA

Potenziato il sistema di sicurezza e videosorveglianza nel comune di Capolona. "Il nostro obbiettivo – dichiara il sindaco Mario Francesconi – è diminuire il tasso di criminalità nel territorio e dare ai nostri cittadini più sicurezza nel vivere quotidiano, quella sicurezza e quella legalità che la popolazione ha sentito vacillare nell’ultimo periodo".

Il progetto dal costo di 27mila euro, di cui 20mila finanziati dalla regione attraverso un bando, va ad ampliare il numero delle telecamere installate nel capoluogo, con il posizionamento di ulteriori apparecchi con sensore Ocr, che permettono il monitoraggio automatico degli autoveicoli e degli accessi di tutte le aree del comune. Il tema della sicurezza pubblica, è diventata una delle principali preoccupazioni di tutte le amministrazioni, ed è in questo contesto che nasce l’esigenza di adottare strumenti sempre più all’avanguardia, basati su una rete di telecamere intelligenti e un software per analisi dati avanzato, per il controllo del territorio.

L’obiettivo in tutti i casi è quello di migliorare la pubblica sicurezza e fornire alle forze dell’ordine uno strumento di indagine efficace per la sorveglianza stradale e rispondere più rapidamente alle situazioni di emergenza. "Il progetto Sorvegliare Capolona – afferma l’assessore Daniele Pasqui (nella foto col sindaco) – è iniziato con questa amministrazione. Attualmente le telecamere sono quattro, sono posizionate sui varchi principali di accesso al paese, permettono un rilevamento automatico e continuo delle targhe anche sulla doppia corsia e a velocità sostenute. Il nuovo sistema entrerà in funzione entro quindici giorni. Grazie ad una cooperazione con le forse dell’ordine presenti nel territorio questi nuovi strumenti tecnologici permetteranno di visionare e ricercare i transiti degli automezzi favorendo eventuali indagini e ricerche, prevenendo e contrastando fenomeni e atti di illegalità, tutelando i concittadini".

S.D.