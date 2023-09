Poste italiane: in provincia assunte quattro risorse a tempo indeterminato

Arezzo, 14 settembre 2023 – Angela Castaldo di 26 anni è una delle quattro colleghe assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Arezzo, prendendo servizio da aprile scorso nell’ufficio postale di Arezzo città succursale 5 via Alessandro dal borro, 69 come consulente finanziaria.

”La mia esperienza lavorativa all'interno di Poste Italiane è iniziata pochi mesi fa. Mi sono laureata in scienze economiche e bancarie e successivamente specializzata in management. Mai avrei immaginato che in così poco tempo avrei visto realizzare quello che era l’obiettivo di una vita, ovvero trovare un impiego all’altezza delle mie aspettative.

Si sà che per chi è appena uscito dal percorso formativo e si trova nella fase di ingresso nel mondo del lavoro, la difficoltà di trovare un’occupazione è evidente. Eppure io ce l’ho fatta. Mi sono ritrovata in una grande azienda, piena di valori.

Era il mese di dicembre quando lessi un articolo di giornale dove c’era scritto che Poste cercava consulenti finanziari, così inviai subito la mia candidatura. Dopo aver concluso l’iter selettivo, a distanza di poche settimane ricevetti una mail di assunzione…ricordo ancora l’emozione di quel giorno.

Sono stata assunta con un contratto di apprendistato e entrata in azienda, sono entrata subito subito in sintonia con l’ambiente, integrandomi nel migliore dei modi nel team di lavoro. Conosco le mie potenzialità e quello che posso offrire professionalmente.

Oggi, a distanza di pochi mesi, posso dire che ogni giorno questo lavoro mi motiva e gratifica sempre di più, ed è per questo che mi ritengo davvero fortunata perché come ci dice Steve Jobs - “Il lavoro occuperà una parte rilevante delle nostre vite, e l’unico modo per esserne davvero soddisfatti sarà fare un gran bel lavoro.

E l’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che facciamo” - conclude Angela. Il programma di politiche attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.