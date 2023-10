Possanzini: "Il Mantova secondo? Non basta" a Novara

Aver raccolto un punto ed essere riusciti a mantenere inviolata la propria porta su un campo tradizionalmente ostico come lo Speroni di Busto Arsizio rappresenta un aspetto positivo per il Mantova che si gode il secondo posto ad una sola lunghezza dal Padova capolista. Nello stesso tempo la sfida con la Pro Patria ha rappresentato un passo indietro sul piano del gioco per la squadra di mister Possanzini (contestato dai tifosi varesini dopo le critiche rivolte in Coppa Italia ai Tigrotti): "Siamo stati poco presenti in area - è l’analisi del tecnico biancorosso - Ci è mancato il guizzo e un po’ di velocità nel fare circolare la palla. Mi dispiace che non siamo riusciti a segnare, la mia mentalità è quella di cercare sempre di vincere, ma se analizziamo la partita mi tengo il pari".

In effetti, anche in una giornata non particolarmente brillante, i virgiliani sono riusciti a fare risultato e, complice un felice intervento di Festa, hanno consolidato la fase difensiva. Elementi che dovranno contribuire sabato 21 a far rivedere il miglior Mantova in una gara difficile come quella con il pericolante Novara.

La capacità di imporre il proprio gioco e, magari, l’atteso ritorno al gol di Monachello, possono fare la differenza e spingere i biancorossi ancora più in alto.

Risultati: AlbinoLeffe-Virtusvecomp V. 1-0, Fiorenzuola-Legnago 0-4, Novara-Arzignano V. 0-1, Alessandria-Atalanta U23 rinviata al 3110, Giana Erminio- Pro Vercelli 2-3, Pergolettese- Trento 2-0, Pro Patria-Mantova 0-0, Pro Sesto-Padova 1-1, Triestina-Lumezzane 2-1, Vicenza- Renate 1-2.

Classifica: Padova 18 punti; Mantova 17; Triestina 16; Renate 15; Pro Vercelli, Virtus Verona, L.R. Vicenza 14; Legnago Salus, Pergolettese, Arzignano 13; Lumezzane 10; Pro Sesto, Pro Patria, Trento 9; Albinoleffe, Atalanta U23 8; Giana Erminio 7; Fiorenzuola 6; Novara 4; Alessandria 1.

Luca Marinoni