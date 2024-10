“Porte aperte nel Parco”: prende il via a Poppi il servizio di dopo scuola

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Attività all’aria aperta per favorire lo sviluppo dei bambini in un contesto ecologico e civico. E’ questo l’obiettivo del progetto che prende il via questa settimana presso la scuola secondaria di Badia Prataglia, nel comune di Poppi, finanziato dal comune di Poppi e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per un importo di 25 mila euro.

Si tratta di un servizio di dopo scuola che durerà tutto l’anno scolastico, secondo il calendario inviato dalla scuola. Il progetto offre ai bambini l’opportunità di vivere un’esperienza di gruppo in spazi aperti, valorizzando l’importanza dell’attività motoria e favorendo lo sviluppo del senso civico ed ecologico attraverso il contatto diretto con la natura e le sue diversificate forme di vita.

In particolare, il servizio affidato alla Cooperativa Oros sarà svolto quattro pomeriggi a settimana nell’intervallo che va dalle ore 14.00 alle 16.20 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) e comprenderà il trasferimento a piedi in sicurezza con accompagnatori dalla scuola primaria, la fornitura di pasto in aula mensa, con sorveglianza continua, attività specialistica in spazi aperti; attività didattica nel plesso scolastico, servizio scuolabus e fornitura dei materiali di lavoro.

“Si tratta di un progetto nuovo che punta a valorizzare l’aspetto sociale della scuola, lo stare in gruppo, il condividere esperienze e momenti, ma anche a promuovere il contatto dei nostro giovani con la natura – hanno spiegato il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni e la vice sindaca Eva Amorosi – ringraziamo il Parco per la collaborazione e per il co-finanziamento, e ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso da continuare e integrare, affinchè gli studenti del territorio imparino fin da subito il valore e la ricchezza del contesto in cui vivono”.