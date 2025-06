Porta Fiorentina trionfa nella stracittadina di Sansepolcro dopo 37 anni

Porta Fiorentina interrompe un digiuno di vittorie che durava complessivamente da 37 anni (l’ultimo successo risaliva infatti al 1988), anche se di fatto era limitato a quattro partite e torna a far sua con merito la stracittadina calcistica di Sansepolcro, aggiudicandosi la 23esima edizione con il punteggio di 3-1 a spese dei rivali di Porta Romana dopo i tempi supplementari. Per i viola è la decima affermazione in un bilancio generale che vede sempre avanti i giallorossi con 13 e anche nel computo delle reti segnate Porta Romana è a quota 37 contro le 30 di Porta Fiorentina. Decisiva la doppietta del 36enne Michael Quadroni nei 30 minuti di "over time" in un sabato sera estivo e di grande festa per gli oltre mille calorosi spettatori distribuiti sugli spalti del "Buitoni"; a vincere è stata anche e soprattutto la solidarietà: le offerte spontanee del pubblico in favore di Marco Pancrazi (presente di persona anche in questa circostanza) e dell’associazione La Fenice, che si occupa della sua riabilitazione, hanno infatti permesso di raccogliere 2683,43 euro, una somma nettamente superiore a quella dello scorso anno, sempre a beneficio di Pancrazi. In campo, Porta Fiorentina sblocca la situazione al 7’ con una botta dal limite di Riccardo Valori all’incrocio dei pali, ma cinque minuti più tardi è di nuovo parità: fallo di mano in area di Antonelli ravvisato dall’arbitro aretino Matteo Martini e rigore trasformato da Panichi. Un palo di Ferri Marini per Porta Romana nel secondo tempo e niente altro: ai supplementari, però, è il nuovo entrato Quadroni a siglare la doppietta decisiva per la squadra allenata da Paolo Valori, mentre per Davide Mezzanotti è la prima sconfitta da tecnico in questa sfida.

Componente fondamentale è stata la Società Balestrieri: eccezionali le coreografie del gruppo musici e del corteo storico, preparate in funzione dell’appuntamento agonistico, mentre il baritono Andrea Sari ha preceduto la lettura delle formazioni eseguendo due brani inneggianti alle città cui fanno riferimento i rioni di Sansepolcro. Molto apprezzata anche la cerimonia dell’intervallo, quando il patron storico della stracittadina, Fabio Chimenti, ha voluto consegnare una medaglia ai 18 ex calciatori ancora in vita che sono entrati nel tabellino dei marcatori dal 1935 al 1988.

Claudio Roselli