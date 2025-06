Arezzo celebra i 40 anni della rovesciata di Domenico Neri con un evento speciale

Quarant’anni non sono pochi, specialmente nel calcio, dove la memoria è ancora più breve e non si può vivere di ricordi. Ci sono, però, partite, gol e gesti tecnici destinati a rimanere nella memoria collettiva di una tifoseria e di una città. La "rovesciata dei sogni" di Domenico Neri, per tutti Menchino, del 9 giugno 1985 è uno di questi. Per questo motivo, il Museo Amaranto (nella foto il presidente Stefano Turchi) ha organizzato un evento allo stadio Comunale proprio questa sera, data esatta del gol più bello e iconico della storia ultracentenaria del Cavallino.

La serata si aprirà alle ore 20 con un’esibizione dei pulcini di otto scuole calcio. A partire dalle ore 21 circa, poi, si succederanno gli interventi di Sbandieratori e Musici, dell’associazione Signa Arretii e di una delegazione dei quattro quartieri della Giostra del Saracino. Il momento clou, e non può essere altrimenti, sarà la riproduzione di filmati d’epoca per ripercorrere gli attimi di quell’Arezzo-Campobasso entrato nell’immaginario di un’intera comunità.

Durante la serata, verrà anche venduta, in edizione limitata, una riproduzione, realizzata appositamente per l’evento, della iconica maglia Fibok numero 8 indossata da Neri nel corso della partita. Il prezzo è di 25 euro e l’incasso verrà devoluto al Calcit e all’Ail Federico Luzzi di Arezzo.