Brando Moruzzi: dalla Sangiovannese alla promozione in Serie B con il Pescara

Una notte magica per l’ex Sangiovannese Brando Moruzzi. Il terzino del 2004, che ha vestito la maglia azzurra 29 volte nel campionato di serie D 2021-22, ha festeggiato sabato sera la promozione con il suo Pescara in serie B. Non solo, oltre a giocare una grande partita ha pure messo lo zampino nei tiri di rigore finali, segnando un tiro pesantissimo dal dischetto grazie al quale i suoi compagni hanno avuto la meglio nella doppia sfida con la Ternana davanti a 20mila spettatori.

Giunto a San Giovanni nell’estate del 2021 da svincolato grazie a un’intuizione dell’attuale direttore sportivo del settore giovanile Alessio Bandinelli, pian pianino si è guadagnato la maglia da titolare in serie D grazie al lavoro e ai tanti suggerimenti di Agostino Iacobelli merito dei quali, al termine della stagione, firmò il suo passaggio alla Primavera della Juventus.

Dopo un anno coi giovani bianconeri ecco il salto in serie C, torneo nel quale si è subito adattato molto bene tanto da essere confermato anche per la stagione corrente dove ha giocato con continuità in particolar modo le ultime nove partite dei playoff, sempre presente in campo dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Una gioia grande per il ragazzo di Firenze e per i suoi familiari che, compatibilmente con gli impegni di lavoro, lo hanno quasi sempre seguito in terra abruzzese. Ora qualche giorno di meritato riposo, utile per ricaricare le batterie e decidere con la Juventus proprietaria del cartellino la sua prossima destinazione.

