Calciomercato: Rinnovo di Dezi Imminente, Cutolo al Lavoro su Nuovi Acquisti

Quella che si apre oggi sarà un’altra settimana ricca di telefonate e appuntamenti per il ds Nello Cutolo. È attesa a breve l’ufficialità del rinnovo di Jacopo Dezi (nella foto). La trattativa con il centrocampista pare ormai in dirittura d’arrivo. Un altro tassello della rosa che partirà per il ritiro in Trentino di metà luglio e sul quale Bucchi fa molto affidamento essendo uno dei giocatori per i quali ha fatto esplicita richiesta di conferma. Cutolo nelle prossima settimane dovrà muoversi sia in entrata che in uscita. Per 7-8 elementi nuovi altrettanti verrà ceduti. Per il ruolo del portiere verrà lasciato libero Borra (scadenza il 30 giugno) e resta vivo l’interesse per Venturi, ultima stagione a Gubbio e anche lui svicolato a fine mese. In difesa ci sarà da piazzare sia Masetti (ha offerte dalla B dal Catanzaro) che Del Fabro (non riscatto dal Catania). Per il ruolo di terzino sinistro è tornato di moda il nome di Tito della Ternana. Sulla corsia mancina difensiva da valutare la posizione di Coccia che è legato al cavallino fino al 2027, ma che con Bucchi non sembra avere un grande feeling tecnico. In mediana le operazioni non si limiteranno al solo prolungamento di Dezi. I punti fermi sono Guccione, Chierico, Mawuli e Damiani. Potrebbe essere ceduto in prestito Santoro, mentre Settembrini, nonostante il poco spazio nell’ultimo campionato, è orientato a restare e provare a giocarsi le sue chance. In attacco piace Russo dell’Avellino come esterno, in attesa di capire quale sarà il futuro di Pattarello.

A.L.