Montevarchi: attesa per la scelta del nuovo allenatore tra Bonura, Marmorini e Venturi

La speranza della tifoseria montevarchina è che in settimana sia sciolto dalla dirigenza rossoblù il nodo del nuovo allenatore, anche perché se è vero che si tratta di una scelta da soppesare con calma e negli ultime stagioni spesso rivista in corso d’opera, molti altri club della prossima Serie D hanno già provveduto a indicare il loro tecnico. Riepologando le voci ufficiose del recente periodo resta viva per la panchina del Montevarchi la candidatura di Marco Bonura, il tecnico milanese che il 2 agosto compirà 46 anni, reduce dalle parentesi professionali con Sangiovannese e Sansepolcro. Una carriera la sua partita nel 2013 dal Gubbio e proseguita quindi con Lama, Subasio e Bastia.

In un mercato allenatori che spesso sorprende, non è del tutto tramontata neanche l’ipotesi di affidare le redini dei rossoblù all’aretino Simone Marmorini, classe 1982, che nello scorso campionato di Serie D ha diretto nel girone di ritorno i friulani del Chions. Nel torneo 2023-24, invece, era stato in Molise al Vastogirardi, lasciando Toscana e Umbria. Il suo curriculum, infatti, recita una prima esperienza di breve durata nel 2016 a Ghivizzano, prima di vestire i colori di San Donato Tavarnelle, Sangimignano, Sinalunghese, Foligno e Trestina. Come evidenziato da tempo potrebbe essere proprio l’ex difensore con trascorsi anche al Benevento e che nel 2011 ha chiuso il percorso sul campo proprio con la casacca amaranto, un outsider credibile.

Voci che si rincorrono e rosa dei papabili nocchieri aquilotti che non si limita a Bonura. Si è liberato, tanto per dirne un’altra, anche un profilo che ha lasciato un ottimo ricordo a Montevarchi: Simone Venturi, il 53enne mister capace di portare a livelli eccellenti nel biennio appena concluso il Tau Altopascio, società fucina di giovani al pari del sodalizio presieduto da Angelo Livi. Una suggestione, forse, ma il suo ritorno sarebbe assai gradito alla piazza. L’auspicio è che dalla sede di via Gramsci, per ora silente, arrivi a breve una fumata bianca.

Giustino Bonci