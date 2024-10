Porta Crucifera prepara la svolta. Contatto con Andrea Vernaccini: l’ex giostratore in lizza da allenatore

Per Porta Crucifera il 2025 è già iniziato. Le squalifiche record e le elezioni del nuovo direttivo, previste all’inizio del prossimo anno, non frenano la dirigenza rossoverde che già sta mettendo mano alla sua squadra tecnica. Il primo obiettivo di Colcitrone in questo momento è Andrea Vernaccini, 38 anni, pronto a rientrare nel giro della Giostra con una nuova veste dopo sei anni di assenza. Dovrebbe essere infatti l’allenatore a cui Colcitrone dovrebbe affidare la gestione dei giostratori Lorenzo Vanneschi e Gabriele Innocenti verso le due edizioni del prossimo anno.

Tra il quartiere e l’ex cavaliere i contatti sono già in fase avanzata e l’ufficialità dell’ingaggio potrebbe arrivare ben prima dell’iter elettorale che porterà all’elezione del direttivo del triennio 2025-27 nel febbraio del prossimo anno.

Andrea Vernaccini ha iniziato proprio a Porta Crucifera come riserva vincendo anche la prova generale, per poi passare a Porta del Foro dove, da titolare, ha corso nove Giostre con tre centri colpiti nel 2016 ma nessuna lancia d’oro. Il ritorno a Colcitrone sarebbe un remake, con condizioni diverse, di quanto visto nel 2020. Il ritorno di Vernaccini fu annunciato con un post sul sito ufficiale del quartiere nel giugno 2020, quando tutto era fermo per il Covid. Vernaccini era l’alternativa, come giostratore, alla coppia Rauco-Vanneschi che arrivava da un paio di anni non troppo convincenti.

Dopo qualche mese “in prova“ al campo d’allenamento di Antria Vernaccini decise però di non stringere l’accordo con la dirigenza di Palazzo Alberti perché non gli era stata garantita la certezza di un posto da titolare: nella successiva edizione disputata, nel settembre 2021, i rossoverdi vinsero grazie alla lancia rotta sul 4 da Rauco.

Ora Colcitrone è tornato alla carica offrendo a Vernaccini un nuovo ruolo: quello della gestione complessiva di una squadra tecnica in cui i giostratori sembrano andare verso la conferma. Cambierà invece il capitano: Alberto Branchi è stato fermato per 40 edizioni in attesa dell’appello al gran giurì. La stangata della magistratura non ha risparmiato diversi papabili per il costume che è stato di Ciuffino. In pole position c’è l’attuale vice rettore Francesco Nocentini. In questo scenario si inserisce la svolta tecnica con l’attuale allenatore Maurizio Sepiacci che potrebbe fare un passo indietro a favore di Vernaccini. Si parla anche di un possibile coinvolgimento di Manuele Formelli come esperto dei cavalli della squadra di Vernaccini ma in questo caso è ancora presto per fare previsioni realistiche.

Federico D’Ascoli