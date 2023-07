Poppi e Bibbiena sold out Assalto dei turisti nel weekend Oltre 800 presenze per il rally

di Sonia Fardelli

Tutto esaurito nelle strutture ricettive di Bibbiena e Poppi per il Rally del Casentino. Gli organizzatori di questa tappa hanno stimato circa 800 presenze alberghiere da ieri fino a domenica.

I piloti che partiranno questa sera da Bibbiena sono oltre 130, ma dietro si portano il copilota, tutti i tecnici ed ovviamente anche i familiari. Oltre 33 equipaggi sono inoltre stranieri e questi hanno davvero approfittato del rally per farsi una vacanza in Italia in luoghi suggestivi come sono quelli del Casentino. Tanti, oltre alla classica camera d’albergo e al bed and breakfast, hanno optato anche per appartamenti in affitto per starci comodi con i propri familiari. E’ così che nelle due cittadine casentinese, ma anche in molte altre località della vallata, non si trova in questi giorni una camera libera. Un turismo sportivo che va ad aggiungersi a quello classico estivo. Molte sono infatti le persone che al mare preferiscono la quiete della montagna. Ed il Casentino negli ultimi anni ha vissuto un vero boom del turismo. AI soliti stranieri, si sono aggiunte anche tante famiglie italiane. Molti ambientalisti attratti dalle belezzze del Parco e pure molti pellegrini che percorrono lunghi sentieri per arrivare all’eremo di Camaldoli o al santuario della Verna.

In questo luglio assolato la vallata sta vivendo un momento magico con tante persone e tanti eventi, come del resto ad ogni estate. La partenza del 43 esimo Rally Internazionale Casentino è in programma alle ore19 di oggi a Bibbiena. Il primo giorno di gara si articolerà sullo svolgimento di due passaggi sulla prova speciale "Rosina", di 7.48 km. Domani riflettori puntati sull’asfalto della "Caiano" e "Barbiano" e su un successivo trittico di prove di grandi contenuti che, oltre ai due tratti già affrontati, chiamerà in causa anche i 22.88 km della "Crocina". Il terzo parco assistenza previsto dal format di gara anticiperà il gran finale, ambientato sui 29.45 km della "Talla", con partenza alle ore 20.16. L’arrivo del rally è in programma dalle ore 21.31 a Bibbiena in viale Garibaldi.