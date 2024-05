Pony nei parchi e campi estivi con la Scuderia Pan

Arezzo, 30 maggio 2024 – Torna domenica 2 giugno dalle ore 16 alle ore 18 al parco di Villa Severi l'iniziativa "Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony", organizzata dall'ads Scuderia Pan con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo e con il patrocinio del Coni e del Comitato Fise Toscana.

Il progetto dà la possibilità a bambini e ragazzi compresi quelli con disabilità di scoprire il verde dei parchi cittadini in sella a pony. Una sorta di “battesimo della sella”, accompagnati da istruttori qualificati Fise (Federazione italiana sport equestri).

Ci sarà anche un tecnico di riabilitazione equestre per consentire di fare questa esperienza anche a bambini e ragazzi con disabilità. Intanto sono aperte alla Scuderia Pan le iscrizioni per i campi estivi che inizieranno venerdì 7 giugno per proseguire per tutta l'estate con la possibilità per le famiglie di utilizzare i buoni del Comune "Tempo bello".

I campi estivi alla Scuderia Pan si svolgono in un ambiente in mezzo alla natura a pieno contatto con pony, cavalli, ma anche tanti altri animali da fattoria come conigli, anatre e gatti. I bambini saranno coinvolti nell'attività di cura degli animali: alimentazione, ma anche pulizia.

Ci sarà una lezione di equitazione al giorno diversificata a seconda dell'età e del livello di capacità. I bambini più esperti che già fanno equitazione svolgeranno un normale allenamento, i più piccoli o quelli alla prima esperienza saranno sempre accompagnati con il pony tenuto a mano dagli istruttori o collaboratori.

E per loro si tratterà più che altro di un primo avvicinamento a questo meraviglioso animale. Saranno fatti giochi insieme e passeggiate nel bosco. L'esperienza è aperta anche a bambini e ragazzi con disabilità che faranno ogni attività insieme agli altri allievi, seguiti da un tecnico Fise specializzato in riabilitazione equestre.

I campi estivi cominciano venerdì 7 giugno e vanno avanti per l'intera estate. Si accettano i buoni Tempo bello del Comune di Arezzo.