Ponti sbarrati dai detriti. Cento interventi in 24 ore

AREZZO

Il maltempo ha dato una tregua. Le raffiche sono diminuite anche come intensità, lasciando adesso spazio sia alla conta dei danni che ai numerosi interventi per sgomberare strade, aree e soprattutto il letto di alcuni torrenti dai detriti, in particolare dai rami e tronchi di vari alberi. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato qualcosa come 110 interventi, tutti legati al maltempo. Nella maggior parte dei casi si tratta di alberi abbattuti dalle forti raffiche. A tal proposito nella giornata di ieri una squadra di vigili del fuoco è dovuta intervenire nei pressi di Terrosola, nel territorio di Bibbiena per rimuovere alcuni alberi caduti nel letto del fiume Arno e trascinati dalla corrente. I tronchi stavano ostruendo il passaggio dell’acqua sotto ad un ponte. Operatori fluviali si sono quindi messi all’opera, calandosi appunto dal ponte per tagliare e rimuovere i tronchi e i rami utilizzando una autogru e potendo contare sull’aiuto del personale del Consorzio di Bonifica. Il Casentino è la vallata che ha presentato il maggior numero di criticità insieme alla Valdichiana e alla periferia sud di Arezzo.

San Zeno, la strada che porta a Pieve al Toppo, ovvero la SS73, ha registrato la caduta di rami e alberi, insieme ad alcuni segnali e cartelli pubblicitari. In queste ore oltre a sgomberare dai detriti le sedi stradali gli operai e i tecnici dei rispettivi comuni sono all’opera per poter mettere a posto e ripristinare la segnaletica. C’è poi chi ha dovuto fare i conti con i danni alle abitazioni, a garage, legati anche in questo caso al vento. Tempo quindi di perizie per chi aveva sottoscritto polizze assicurative prima di procedere ai lavori rivolgendosi alle ditte edili per la sistemazione dei tetti privi dei tegolini spazzati via. Sul fronte meteo è previsto un miglioramento delle previsioni almeno fino a domani con precipitazioni previste per la giornata di giovedì e venerdì, con folate di vento tuttavia meno potenti di quelle registrate lo scorso fine settimana.