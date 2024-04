Pontedera e Juve B: in campo le rivali

Balzo playoff del Pineto che nell’anticipo della 35esima giornata ha battuto in trasferta il Sestri Levante. Un successo che proietta gli abruzzesi al decimo posto a quota 44 in attesa delle partite di oggi. Una vittoria che accorcia ancora di più la classifica nella lotta per conquistare un piazzamento valevole per gli spareggi per la B. A tal proposito in questa domenica il Pontedera riceve un Ancona che ha bisogno di punti per evitare i playout, la Juventus Next Gen ospita invece un Cesena che potrebbe avere meno motivazioni dopo aver ottenuto la promozione in B la scorsa settimana. Impegno casalingo anche per il Rimini contro una Vis Pesaro in netta difficoltà.

Fin qui il programma odierno. Il lunedì, oltre a Lucchese-Arezzo, propone un altro scontro in ottica playoff che è quello tra Pescara e Virtus Entella. I liguri dovranno provare a vincere per rientrare in gioco, mentre gli abruzzesi non possono permettersi altri passi falsi.

Gli amaranto di Indiani avranno il vantaggio di scendere in campo conoscendo i risultati della domenica e questo può essere da un lato un vantaggio, ma dall’altro potrebbe caricare il derby di ulteriori pressioni. Si annuncia una volata molto serrata per conquistare un posto tra le prime dieci.

La classifica: Cesena 86 punti; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Juve B, Pescara 48; Arezzo, Pontedera 47; Rimini, Pineto 44; Lucchese 43; Sestri Levante, Virtus Entella 41; Spal 37; Ancona 35; Recanatese 34; Vis Pesaro 33; Olbia, Fermana 25.