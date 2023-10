Ponte Mocarini. Traffico in tilt per i lavori

Sono giorni di passione per gli automobilisti che si trovano a dover attraversare lo svincolo di Ponte Mocarini. Sono in corso infatti i lavori di asfaltatura del tratto stradale che collega la zona industriale e artigianale di Terranuova, intervento che sta creando non pochi disagi a chi si mette alla guida durante la giornata. Il caos è iniziato nei primi giorni della settimana e la polemica, come ormai spesso accade, si è riversata immediatamente sui social, con tantissime segnalazioni degli utenti sui gruppi di discussione Facebook. I cittadini si sono chiesti in particolare perché le operazioni di asfaltatura in un’arteria già di per sé congestionata nelle ore di punte avvenissero di giorno anziché di notte. Lunghe file di mezzi si sono formate nell’arco della giornata, con auto e camion fermi in direzione Levane fino allo stabilimento di Prada e in direzione San Giovanni hanno addirittura oltrepassato il casello autostradale A1. Sull’altra direttrice, incolonnamenti da viale Europa fino alla zona Ipercoop di via dell’Oleandro a Montevarchi. C’è chi non è stato risparmiato neanche a cavallo della pausa pranzo perché le code sono proseguite anche attorno alle 13. La maggior parte degli utenti afferma di aver impiegato almeno mezzora per compiere il tragitto da Terranuova a Montevarchi e viceversa, altri spiegano invece che per spostarsi da San Giovanni al casello sono stati necessari ben 50 minuti. Nel frattempo, proseguono in via Lungarno i lavori che interessano il primo lotto della bretella Le Coste-Casello, un’infrastruttura che una volta realizzata dovrebbe consentire di snellire il traffico veicolare del fondovalle ed evitare così la giungla degli ultimi giorni.