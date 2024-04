Ponte Leonardo ‘story’. Addio vecchio cantiere

MONTEVARCHI

Dopo quasi dieci anni verrà smantellato in via definitiva il campo base del maxi cantiere che servì alla costruzione del ponte Leonardo. La struttura viaria di collegamento tra Terranuova e Montevarchi come variante alla strada regionale 69 venne inaugurata il 21 ottobre del 2014 e da allora, sul lato che insiste nel territorio comunale di Montevarchi, sono rimasti i segni del cantiere: lo scheletro del campo base con la recinzione, alcuni manufatti in cemento e una capanna con copertura in amianto. Ora la Provincia di Arezzo, nell’ambito di un accordo quadro biennale già siglato per manutenzioni varie sul proprio territorio di riferimento, ha deciso di procedere con il ripristino ambientale di quell’area dismessa. L’intero intervento di rimozione dei materiali e ripristino ambientale avrà un costo di circa 90mila euro.

"Si è reso necessario – si legge in una delibera dirigenziale – eseguire un intervento di ripristino ambientale delle aree in cui insiste l’ex Campo Base Ponte Leonardo, lungo la Sr 69 di Valdarno, in prossimità del Km 11+560, nel comune di Montevarchi, che consiste nella demolizione di una vecchia capanna in legno, nonché pratica per il conferimento a discarica autorizzata della relativa copertura in eternit (amianto), nonché rimozione di tutti gli elementi in cemento e cumuli di materiale inerte risultante, dalle analisi per la classificazione, come rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, pertanto se ne prevede la rimozione e conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero dei materiali". L’opera, che attraversa l’Autostrada del Sole, richiese allora 5 anni di lavori e un costo che ha raggiunto complessivamente i 54 milioni di euro, di cui 43 messi a disposizione dalla Regione Toscana.