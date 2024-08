Ponte di Sergine. Parte l’intervento

Inizieranno il prossimo 26 agosto per concludersi, salvo imprevisti, entro la fine di dicembre i lavori di ristrutturazione del ponte di Sergine, che unisce l’abitato di Terranuova Bracciolini alla frazione di Campogialli e al Comune unico contiguo di Laterina Pergine. Il rifacimento di una porzione sulla struttura che scavalca il torrente Ascione, lungo la Sp 4, erano stati richiesti da tempo dalla consigliera provinciale Loriana Valoriani sulla base di ripetute segnalazioni dei cittadini. "Questi sono i parametri temporali indicati dalla Provincia che riguarderanno l’intervento – ha dichiarato fra le altre considerazioni - assolutamente fondamentale per la sicurezza e la funzionalità della viabilità della zona". L’attraversamento infatti da mesi era percorribile solo a senso unico alternato di marcia per una frana che aveva comportato il crollo parziale del muro di una sponda e la situazione si era aggravata nei periodi di maltempo. Soddisfatta del risultato raggiunto la rappresentante del gruppo consiliare Centro Sinistra per Arezzo che aveva portato all’attenzione degli uffici dell’ente aretino la questione, presentando un’interrogazione in Consiglio e richiamando più volte la necessità e l’urgenza di azioni risolutive. "Sollecitare la risoluzione di questa problematica era uno dei punti del programma elettorale della coalizione Insieme per Terranuova della quale faccio parte", ha spiegato Valoriani perchè l’istanza è stata accolta e l’opera sarà effettivamente realizzata. "Mi sento di ringraziare la Provincia di Arezzo, in modo particolare il dirigente dell’Ufficio Manutenzioni, per la collaborazione ottenuta, oltre ai vari uffici dell’ente – ha concluso - che si sono prodigati per procedere con la realizzazione dell’intervento".