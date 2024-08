Ponte Bailey verso il varo. Cinque giorni di chiusure per il collaudo dell’opera

È in dirittura d’arrivo il varo del nuovo ponte Bailey. Prima però si dovrà ricorrere ad un’ulteriore chiusura del sottopasso che collega piazza Garibaldi al quartiere Pestello, che interdetto alla circolazione di veicoli e pedoni dalle ore 8 di lunedì 5 agosto alle ore 15 di venerdì 9 agosto 2024, e comunque fino al termine delle operazioni. La chiusura si è resa necessaria per permettere alla ditta esecutrice dei lavori di effettuare la prova di carico propedeutica al collaudo strutturale del nuovo ponte, ma anche per procedere con le lavorazioni intradosso e la sistemazione di percorsi e parapetti, sia nel ponte che nella passerella. Per poter procedere con queste operazioni, verranno utilizzate macchine ed attrezzature che occuperanno anche le rampe del sottopasso. Palazzo Varchi ha individuato questa nuova finestra temporale per stabilire il divieto di circolazione considerando il basso traffico veicolare del periodo agostano e cercando di arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza. L’amministrazione comunale di Montevarchi ha inoltre ricordato che la circolazione veicolare da e per Pestello/Ginestra – Centro dovrà seguire obbligatoriamente l’arteria di via della Sugherella e i pedoni dovranno utilizzare obbligatoriamente sottopassi e sovrappassi limitrofi.

Rimane invariata l’istituzione del doppio senso di circolazione, con senso unico alternato, nel tratto di via Pestello compreso tra via Pacinotti e piazzale Europa adiacente il borro della Dogana, con diritto di precedenza per chi proviene da piazzale Europa. In questi tratti vige il limite di velocità a 30 km orari. Il sottopasso che collega il quartiere del Pestello con il centro cittadino era già stato chiuso per due settimane nel mese di luglio. Dal 2 al 15 dello scorso mese, infatti, è stato messo in atto il montaggio del nuovo ponte. La data dei lavori era stata concordata con Rfi, considerando anche l’impatto delle operazioni sul traffico ferroviario. Lo scorso 20 giugno era stata consegnata la nuova struttura, tramite il trasporto eccezionale con un bilico di 30 metri del nuovo impalcato per la sostituzione definitiva del ponte bailey che dal 2006 funzionava da collegamento fra la Ginestra e via della Sugherella a Montevarchi. L’intervento ha un costo complessivo di 790mila euro, di cui oltre 350mila euro con risorse comunali e il resto finanziato con fondi Pnrr.

Francesco Tozzi