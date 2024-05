Polo sanitario di Farniole. La visita del governatore Giani alla struttura potenziata

FOIANO

Ospite d’eccezione al Centro Diagnostico Valdichiana, il polo sanitario d’avanguardia di Farniole, a Foiano della Chiana.

Nella mattinata di ieri è arrivato in visita il Governatore della Toscana Eugenio Giani (nella foto) per visionare l’ampliamento effettuato nel centro medico divenuto punto di riferimento per la cittadinanza.

L’ampliamento ha visto il potenziamento della diagnostica per immagini con mammografia ed ecografo mammario, risonanza magnetica ad alto campo e tac in grado di effettuare anche indagini cardiologiche così da completare la vasta gamma di prestazioni diagnostiche erogate ormai da anni.

Ma lo sviluppo in corso nel presidio sanitario di Foiano della Chiana, che sarà ultimato nei prossimi mesi, prevede anche l’installazione del laboratorio analisi che servirà le aree Toscana Sud-Est e Umbria, la sala chirurgica per operazioni in day surgery e gli ambulatori chirurgici.

Un potenziamento fortemente caldeggiato dalla Regione Toscana, con cui il Centro Diagnostico Valdichiana è convenzionato, per abbattere le lunghe file d’attesa del Sistema Sanitario.

Il Governatore Giani è stato accolto dal presidente del Centro Diagnostico Valdichiana, dottor Giuliano Caslini e dagli amministratori Danilo Vannuccini (amministratore delegato) e dottor Giuseppe Cotroneo.

Il presidente della Regione è rimasto piacevolmente colpito dall’avanguardia del polo diagnostico, dalle innovazioni presentate e dalla capillarità delle prestazioni offerte profondendo elogi nei confronti della struttura.