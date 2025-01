Polizia Municipale in festa per San Sebastiano. Presentati i nuovi dieci agenti

Arezzo, 20 gennaio 2025 – “E' forte il legame della Polizia Municipale con il nostro territorio .- ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli. - Il corpo della Polizia Municipale ha confermato di essere un riferimento essenziale, garantendo sempre maggiore presenza e risposte alle esigenze del territorio.

Quella svolta dalla nostra PM è stata un'attività continua e costante di presidio, di controllo e di assistenza fondamentale per la città”. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha introdotto così la tradizionale conferenza stampa di San Sebastiano, la festa del patrono della Polizia Municipale in occasione della quale sono stati presentati i dieci nuovi assunti entrati a far parte dell'organico che conta oggi 93 agenti.

La conferenza stampa è stata preceduta dalla tradizionale cerimonia religiosa officiata in Pieve da don Alvaro Bardelli al termini della quale il Comandante Poponcini, nel suo saluto, ha ringraziato le Autorità presenti sottolineando la fattiva collaborazione con le altre forze di polizia e con le associazioni del territorio, oltre all'impegno profuso nell'attività di educazione stradale svolta con le scuole cittadine.

"La Polizia Municipale di Arezzo è capace di rispondere ad una città in continua evoluzione e si impegna quotidianamente per garantire la sicurezza e la vivibilità del nostro Comune. Con dieci nuovi agenti abbiamo potenziato la nostra presenza sul territorio, adattandoci alle nuove sfide e alle richieste della comunità.

Siamo consapevoli dell'importanza del nostro ruolo e lavoriamo costantemente per migliorare i nostri servizi, garantendo un pronto intervento e una risposta efficace alle esigenze dei cittadini. Continueremo assicurando il nostro massimo impegno per rendere Arezzo una città sempre più sicura e vivibile", ha commentato il comandante della PM Aldo Poponcini.

DATI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE

Fondamentale è stato il ruolo operativo e di gestione delle attività sul territorio svolto dalla Centrale Operativa, che è stata oggetto di 46.625 telefonate con 16.269 interventi effettuati sul territorio. Nel 2024 sono stati controllati dalla Polizia Municipale 29.775 veicoli per un totale di 658 posti di controllo.

Altresì sono stati controllati con Targa System 63.105 veicoli. Nelle attività di controllo la Polizia Municipale ha accertato 68.825 violazioni al Codice della Strada, tra le quali 26.089 soste irregolari, 23.692 circolazione in ZTL e 11.117 da autovelox e telelaser. Le sanzioni accessorie applicate, laddove previste dal Codice della Strada, sono state numerose e hanno comportato 418 rimozioni di veicoli, 137 sequestri amministrativi di veicoli, 38 fermi di veicoli, 63 patenti ritirate e 31 carte e certificati di circolazione ritirati.

I punti patente sottratti ai trasgressori sono stati 18.146. Per l’Ufficio Procedure Sanzionatorie sono gravosi anche i ricorsi depositati dai trasgressori al Giudice di Pace o al Prefetto di Arezzo. Al Giudice di Pace sono stati registrati 99 ricorsi, al Prefetto di Arezzo ne sono stati registrati 2.300.

Il dato importante che riguarda l’eccesso di velocità è la principale causa dei 721 sinistri rilevati nell’anno 2024 spesso riconducibili anche alla scarsa attenzione alla guida e alla segnaletica stradale. A tale proposito è stata aumentata l’attività di prevenzione con frequenti posti di controllo nelle zone di maggiore e più grave incidentalità. Importante, come sottolineato dal Comandante, l'attività di educazione stradale svolta in 37 istituti scolastici e che ha coinvolto circa 2.000 studenti.

Rilevante (138) il numero delle comunicazioni di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria nel corso del 2024 con 7 persone in stato di arresto perché colte in flagranza di reato. Intensificati nel corso del 2024 i controlli nelle zone considerate a rischio con pattugliamenti mirati a contrastare il degrado e la microcriminalità.

La Polizia Municipale ha eseguito operazioni di controllo riguardanti tutte le attività commerciali: tra queste, 109 in sede fissa, 336 su aree pubbliche, 75 in strutture ricettive. I controlli finalizzati alla tutela del consumatore riguardano la verifica del possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze per esercitare tali attività, dei requisiti igienico-sanitari, il rispetto della pubblicità dei prezzi anche nei periodi di saldi o vendite straordinarie.

L’attività di tutela del consumatore viene svolta dal personale del Comando con l’obiettivo di garantire il rispetto dell’insieme delle disposizioni normative volte a difendere i diritti e gli interessi del cittadino inteso come fruitore di beni materiali e di servizi per uso privato.