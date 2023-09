Polistamp, 45 anni: Nuovo capannone a Pratovecchio. Dalle Macchie: "Tutto iniziò in un monolocale"

Polistamp, l’azienda casentinese che opera anche all’estero, ha festeggiato i 45 anni di attività aprendo le porte a dipendenti, autorità locali, fornitori e agenti. Gli ospiti hanno così potuto osservare da vicino le fasi di produzione dei prodotti. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. Polistamp nasce grazie all’ingegno di due giovani amici, Angiolo Dalle Macchie e Omero Fantacci, che nel 1978 decidono di avviare la loro attività con un piccolo laboratorio a Pratovecchio. A distanza di quasi mezzo secolo questa importante realtà è riuscita a crescere ed affermarsi grazie a prodotti tutti made in Italy come pannelli, porte e celle frigorifere, ma anche finestre, persiane, porte, in Pvc ed alluminio. "La Polistamp nasce il 2 maggio 1978 - spiega il titolare Angiolo Dalle Macchie - due apprendisti che iniziano la loro avventura all’interno di un laboratorio di appena 26 metri quadri. Negli anni abbiamo vissuto un’importante crescita fino ad arrivare agli attuali 26mila metri quadrati. I nostri punti di forza sono stati la disponibilità verso il cliente, la risposta veloce. Se continuiamo come abbiamo fatto fino ad oggi, formando il personale e rispettando la mia regola che è sempre stata quella che il cliente è il soggetto più importante dell’azienda, io credo che il nostro sarà un futuro positivo". "Questa giornata è stata l’occasione per presentare il nuovo capannone e gli uffici", spiega Lucia Dalle Macchie, responsabile commerciale

S.F.